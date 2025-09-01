В понедельник, 1 сентября, в учебных заведениях Москвы состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В школах прозвучали традиционные первые звонки, после чего педагоги провели тематические классные часы и уроки, посвященные началу учебного года. Как прошел День знаний в столице России — в фоторепортаже URA.RU.
Всего в 2025 году за парты в 40 тысячах школ России сели свыше 18 миллионов учащихся, среди которых около 1,5 миллиона — первоклассники. В образовательных учреждениях Москвы в новом учебном году будут учиться порядка 100 тысяч учащихся первых классов. Также студенты колледжей и вузов начали обучение в этом году. Для тоже провели торжественные мероприятия.
В честь Дня знаний в Москве и ряде других городов России формат проведения школьных линеек был изменен. Так, в столице для учеников первых классов торжественные мероприятия организовали на открытом воздухе, тогда как для остальных школьников линейки прошли в помещениях образовательных учреждений.
День знаний был официально учрежден в 1984 году, когда Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях». Этот документ не только утвердил 1 сентября в качестве даты начала учебного года, но и придал ей статус всенародного праздника, официально обозначив как День знаний.
