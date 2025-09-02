Губерниев рассказал, кого из россиян пустят на Олимпиаду

Широкого допуска российских лыжников к участию в зимней Олимпиаде-2026 не будет. Такое мнение высказал телекомментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев, ссылаясь на предстоящее заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое пройдет в сентябре в Цюрихе.
«Если в FIS найдут какие-то варианты, то на Олимпиаду поедут человека два от России. Причем это будет не Большунов, а, скорее всего, молодежь. Вероятно, Коростелев и кто-то из девочек», — привел его слова портал «ВсеПроСпорт». Комментатор отметил, что шансы на полноценное возвращение сборной крайне малы и рассчитывать стоит только на индивидуальные квоты.
По информации издания, ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт также заявил, что российские лыжники теоретически еще могут получить право выступить на Играх-2026, однако окончательное решение будет принято FIS. На зимней Олимпиаде 2022 года российские спортсмены уже выступали в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна.
Ранее аналогичные ограничения касались и других российских спортсменов: Международный союз биатлонистов (IBU) не включил биатлонистов, выступающих под нейтральным флагом, в список квалифицированных на Олимпиаду-2026, а российские фигуристы и хоккеисты получили возможность участвовать только в нейтральном статусе. Решения международных федераций ограничивают выступления россиян на Олимпийских играх, предоставляя лишь индивидуальные квоты и исключая полноценное участие сборных.
