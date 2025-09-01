01 сентября 2025

Аналитики раскрыли, насколько выгоднее снимать квартиру в Перми, чем платить ипотеку

Снимать однушку в Перми в 2,2 раза выгоднее, чем платить по кредиту
© Служба новостей «URA.RU»
В Перми аренда квартиры стоит 25 тысяч, а ипотечный платеж составляет 55,8 тысяч
В Перми аренда квартиры стоит 25 тысяч, а ипотечный платеж составляет 55,8 тысяч

Снимать однокомнатную квартиру в Перми в 2,2 раза выгоднее, чем оформлять ипотеку на аналогичное жилье. Средняя стоимость аренды «однушки» в городе составляет 25 тысяч рублей в месяц, тогда как ежемесячный платеж по ипотеке за такую же квартиру достигает 55,8 тысячи рублей.

«Не самая большая разница между оплатой ипотеки и аренды среди мегаполисов зафиксирована в Перми. Здесь снять однокомнатную квартиру можно за 25 тысяч рублей в месяц, а платить по кредиту за такую квартиру нужно около 55,8 тысяч. То есть в 2,2 раза больше», — сообщает РБК Недвижимость.

Согласно опубликованным данным, на сегодняшний день аренда жилья наиболее выгодна в таких крупных городах, как Казань и Москва. В этих мегаполисах средний ежемесячный платеж по ипотеке превышает стоимость аренды примерно в 3,1 раза. Существенная разница между выплатами по ипотеке и арендной платой также наблюдается в Санкт-Петербурге, где ипотечные платежи оказываются выше арендных в 2,9 раза.

© Служба новостей «URA.RU»
