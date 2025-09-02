Пострадавшие раскрыли, как им удалось выжить во время атаки на «Крокус»

Потерпевшие по делу в «Крокусе» теракта притворялись мертвыми в ходе теракта
Сумма гражданских исков к фигурантам составляет 68 млн рублей
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали в суде, как спасались от нападавших. Некоторые из них притворялись мертвыми, чтобы избежать пуль террористов.

«Несколько человек в ходе опроса рассказали, что притворились мертвыми. Они не знали, куда бежать, и боялись погибнуть», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

На скамье подсудимых — 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме. Сумма гражданских исков к фигурантам составляет 68 млн рублей. Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд.

Ранее семьи обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» приняли решение не поддерживать контакты с подсудимыми. Об этом рассказал один из присутствовавших на заседании Второго западного окружного военного суда.

