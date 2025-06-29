Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» должны были стать смертниками

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Обвиняемым в теракте в «Крокусе» поставили задание вступать в бой с сотрудниками полиции
Обвиняемым в теракте в «Крокусе» поставили задание вступать в бой с сотрудниками полиции Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» должны были вступить в бой с полицией и погибнуть как смертники по изначальному плану организатора, но позже получили указание бежать на Украину за вознаграждением. Об этом сообщил один из обвиняемых, Саидокрами Рачаболизода, в показаниях.

«Я ранее не хотел об этом рассказывать, но сейчас решил не скрывать. Когда [координатор] Сайфулло указал, что теракт мы будем совершать вчетвером, он сообщил, нам о необходимости во имя Аллаха погибнуть при теракте, то есть вступить в бой с сотрудниками полиции, которые потом приедут, и воевать до самой смерти, то есть стать шахидами», — заявил обвиняемый. Его слова передает ТАСС.

По словам Рачаболизода, 21 марта 2024 года Сайфулло отправил голосовое сообщение Фаридуни, в котором отметил, что они все еще нужны и что умирать пока рано. Он также сказал, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» им необходимо будет ехать в Киев, где, по его словам, при встрече с украинскими ребятами они получат по миллиону рублей каждый.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, когда четверо вооруженных нападавших открыли огонь по посетителям концерта и подожгли здание, что привело к гибели 149 человек и многочисленным ранениям. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.

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Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» должны были вступить в бой с полицией и погибнуть как смертники по изначальному плану организатора, но позже получили указание бежать на Украину за вознаграждением. Об этом сообщил один из обвиняемых, Саидокрами Рачаболизода, в показаниях. «Я ранее не хотел об этом рассказывать, но сейчас решил не скрывать. Когда [координатор] Сайфулло указал, что теракт мы будем совершать вчетвером, он сообщил, нам о необходимости во имя Аллаха погибнуть при теракте, то есть вступить в бой с сотрудниками полиции, которые потом приедут, и воевать до самой смерти, то есть стать шахидами», — заявил обвиняемый. Его слова передает ТАСС. По словам Рачаболизода, 21 марта 2024 года Сайфулло отправил голосовое сообщение Фаридуни, в котором отметил, что они все еще нужны и что умирать пока рано. Он также сказал, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» им необходимо будет ехать в Киев, где, по его словам, при встрече с украинскими ребятами они получат по миллиону рублей каждый. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, когда четверо вооруженных нападавших открыли огонь по посетителям концерта и подожгли здание, что привело к гибели 149 человек и многочисленным ранениям. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.
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