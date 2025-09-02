В Ярославской области ликвидируют крупный пожар на промзоне. Видео

В Ярославле локализовали возгорание на 950 квадратных метрах (архивное фото)
В Ярославле локализовали возгорание на 950 квадратных метрах (архивное фото)

В Ярославле сотрудники МЧС России тушат масштабное возгорание на территории одной из промышленных зон. К текущему моменту пожар удалось локализовать на площади 950 квадратных метров, сообщили в МЧС России. 

«На улице Полушкина Роща, д. 11 на открытой площадке на территории промзоны горят аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия», — передает telegram-канал ведомства. В тушении задействовано 68 специалистов и 23 единицы техники.

Сегодня пожар вспыхнул и в жилых домах в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону. Причина — атака украинских дронов. Жители пострадавших домов были эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что для ликвидации последствий возгорания на место были направлены оперативные службы.

