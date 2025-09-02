Журналистам, освещающим визит президента России Владимира Путина в Китай, в пресс-центре Пекина вручили книги председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, находящаяся в составе кремлевского пула. Раздача литературы прошла на территории международного пресс-центра, организованного во временной резиденции российского лидера «Дяодьютай».
В числе переданных изданий оказались сборники речей и программных статей Си Цзиньпина, выходящие под циклом «О государственном управлении», а также книги «Мысли, родившиеся в Чжэцзяне» о роли труда и трудовой этике в современном Китае. Причем книги полностью переведены на русский язык.
Первые четыре тома книги Си Цзиньпина о государственном управлении выпускались на нескольких языках с 2014 года. В них собраны устные выступления и письменные статьи политика.
Ранее журналисты прибыли в Китай для освещения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. В настоящее время они находятся в Пекине. Саммит ШОС прошел 31 августа — 1 сентября 2025 года с участием лидеров более 20 стран, а на мероприятии работали около 3000 журналистов, включая представителей URA.RU Екатерину Лазареву и Романа Наумова.
