Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 000 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 1 124 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 1124 человек», — пишет Reuters со ссылкой на афганский Красный Полумесяц. Количество пострадавших также увеличилось и достигло 3 251. Количество разрушенных домов превысило восемь тысяч.
Сильное землетрясение магнитудой 6,0, было зафиксировано на востоке Афганистана в ночь на 31 августа. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно, однако оказание помощи осложняется труднодоступностью горных районов и повреждением объектов инфраструктуры. Афганские власти направили запрос о предоставлении помощи РФ. В настоящее время обращение рассматривается профильными подразделениями МЧС России.
