В Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Атака произошла в Левенцовском микрорайоне
Пожар возник в доме Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА, жителей отправят в ПВЗ

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в районе, где жилые дома пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

«Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома. Также необходимо организовать поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба», — написал Скрябин в Telegram.

Атака произошла в Левенцовском микрорайоне. Для пострадавших развернут пункт временного размещения, начат сбор документов для компенсаций. После завершения разбирательств жители вернулись в свои квартиры.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. В результате ночного удара загорелись два многоквартирных дома, обнаружен неразорвавшийся снаряд, проведена эвакуация жителей .Об этом сообщили в Минобороны РФ.

