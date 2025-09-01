01 сентября 2025

Депутат гордумы Барбашин помог собрать в школу 300 детей челябинских бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барбашин провел праздники для жителей Челябинска и глубинок региона
Барбашин провел праздники для жителей Челябинска и глубинок региона Фото:

Благотворительный фонд «Объединение.РФ», которым руководит депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин подарил 300 школьникам из семей участников спецоперации канцелярские наборы и организовал концерт в честь Дня знаний. Праздник объединил детей из Центрального, Калининского и Курчатовского районов, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Значимость проведения этого мероприятия для семей участников СВО понятна всем. Поэтому администрации районов оказали неоценимое содействие в организации, оповестив и собрав всех, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил Барбашин.

Для 345 зрителей выступил Уральский духовой оркестр Детской филармонии имени Абдурахманова с программой «Праздник непослушания». Мероприятие посетили герои СВО Алексей Рожков и Александр Казаков. «Дети с неподдельным интересом разглядывали медали защитников, а родители поблагодарили их за стойкость и самоотверженность», — отметили в пресс-службе.

Фонд «Объединение.РФ» регулярно проводит акции поддержки для семей бойцов спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что Артем Барбашин организовал для 250 детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благотворительный фонд «Объединение.РФ», которым руководит депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин подарил 300 школьникам из семей участников спецоперации канцелярские наборы и организовал концерт в честь Дня знаний. Праздник объединил детей из Центрального, Калининского и Курчатовского районов, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. «Значимость проведения этого мероприятия для семей участников СВО понятна всем. Поэтому администрации районов оказали неоценимое содействие в организации, оповестив и собрав всех, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил Барбашин. Для 345 зрителей выступил Уральский духовой оркестр Детской филармонии имени Абдурахманова с программой «Праздник непослушания». Мероприятие посетили герои СВО Алексей Рожков и Александр Казаков. «Дети с неподдельным интересом разглядывали медали защитников, а родители поблагодарили их за стойкость и самоотверженность», — отметили в пресс-службе. Фонд «Объединение.РФ» регулярно проводит акции поддержки для семей бойцов спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что Артем Барбашин организовал для 250 детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...