Благотворительный фонд «Объединение.РФ», которым руководит депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин подарил 300 школьникам из семей участников спецоперации канцелярские наборы и организовал концерт в честь Дня знаний. Праздник объединил детей из Центрального, Калининского и Курчатовского районов, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Значимость проведения этого мероприятия для семей участников СВО понятна всем. Поэтому администрации районов оказали неоценимое содействие в организации, оповестив и собрав всех, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил Барбашин.
Для 345 зрителей выступил Уральский духовой оркестр Детской филармонии имени Абдурахманова с программой «Праздник непослушания». Мероприятие посетили герои СВО Алексей Рожков и Александр Казаков. «Дети с неподдельным интересом разглядывали медали защитников, а родители поблагодарили их за стойкость и самоотверженность», — отметили в пресс-службе.
Фонд «Объединение.РФ» регулярно проводит акции поддержки для семей бойцов спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что Артем Барбашин организовал для 250 детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе.
