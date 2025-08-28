Депутат Барбашин подарил праздник и наборы к школе детям челябинских героев СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фонд Барбашина подарил челябинским детям наборы к школе
Фонд Барбашина подарил челябинским детям наборы к школе Фото:

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин провел праздники для детей участников спецоперации в преддверии учебного года. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который он возглавляет, организовал для детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе, сообщили в пресс-службе фонда.

«Это уже наш третий визит, и каждый раз мы убеждаемся, насколько наша помощь востребована здесь, в отдаленных населенных пунктах нашей области. Мы сосредоточились на детях начальных классов, ведь именно в этом возрасте они еще верят в чудеса и сказки, и мы искренне хотим продлить для них это ощущение беззаботного детства», — отметил Барбашин.

Мероприятия прошли в Брединском, Карталинском и Варненском районах, где 250 детей получили наборы канцелярии. Для юных зрителей театральная студия «Овация» из Челябинска представила интерактивный спектакль «Светофор для Бабы Яги», который в игровой форме обучал правилам дорожного движения. Как заявил Барбашин, акция стала частью ежегодной программы поддержки семей участников СВО.

Ребятам представили спектакль про правила дорожного движения
Ребятам представили спектакль про правила дорожного движения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин провел праздники для детей участников спецоперации в преддверии учебного года. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который он возглавляет, организовал для детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе, сообщили в пресс-службе фонда. «Это уже наш третий визит, и каждый раз мы убеждаемся, насколько наша помощь востребована здесь, в отдаленных населенных пунктах нашей области. Мы сосредоточились на детях начальных классов, ведь именно в этом возрасте они еще верят в чудеса и сказки, и мы искренне хотим продлить для них это ощущение беззаботного детства», — отметил Барбашин. Мероприятия прошли в Брединском, Карталинском и Варненском районах, где 250 детей получили наборы канцелярии. Для юных зрителей театральная студия «Овация» из Челябинска представила интерактивный спектакль «Светофор для Бабы Яги», который в игровой форме обучал правилам дорожного движения. Как заявил Барбашин, акция стала частью ежегодной программы поддержки семей участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...