Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин провел праздники для детей участников спецоперации в преддверии учебного года. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который он возглавляет, организовал для детей из трех районов региона спектакль и подарки к школе, сообщили в пресс-службе фонда.
«Это уже наш третий визит, и каждый раз мы убеждаемся, насколько наша помощь востребована здесь, в отдаленных населенных пунктах нашей области. Мы сосредоточились на детях начальных классов, ведь именно в этом возрасте они еще верят в чудеса и сказки, и мы искренне хотим продлить для них это ощущение беззаботного детства», — отметил Барбашин.
Мероприятия прошли в Брединском, Карталинском и Варненском районах, где 250 детей получили наборы канцелярии. Для юных зрителей театральная студия «Овация» из Челябинска представила интерактивный спектакль «Светофор для Бабы Яги», который в игровой форме обучал правилам дорожного движения. Как заявил Барбашин, акция стала частью ежегодной программы поддержки семей участников СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!