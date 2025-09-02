Безлюдные улицы находятся под пристальным надзором полицейских: кадры URA.RU из Пекина за день до парада

В Пекине утром 3 сентября пройдут масштабные торжества, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе Китая над японскими захватчиками. Как передает корреспондент URA.RU Роман Наумов, в преддверии военного парада центр китайской столицы практически опустел. Кадры, присланные журналистами агентства с места событий, подтверждают: на улицах города почти нет людей, а доступ к ключевым площадям ограничен полицейскими патрулями. Официальной причиной стало проведение парада на площади Тяньаньмэнь, где ожидается участие высшего руководства страны во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.
На самом параде планируется продемонстрировать современные образцы вооружения Народно-освободительной армии Китая, а также принять иностранных гостей из более чем 20 стран, включая Россию и КНДР. Журналисты URA.RU отмечают, что торговые павильоны и магазины продолжают работу, несмотря на отсутствие посетителей. На улицах дежурят усиленные наряды полицейских, многие дороги перекрыты или оборудованы временными ограждениями. Флаги КНР вывешены не только на государственных зданиях, но и на объектах общепита, а в некоторых районах ведется монтаж праздничных павильонов. По словам корреспондентов агентства, редкие прохожие сохраняют спокойствие и приветствуют журналистов, а некоторые улицы уже полностью закрыты для прохода жителей и туристов.
