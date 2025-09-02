Улицы Пекина опустели в преддверии праздника в честь победы над Японией. Видео

В Пекине 3 сентября состоится крупномасштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны и победе Китая над японскими захватчиками. Журналисты URA.RU, которые в настоящий момент находятся в столице КНР, публикуют кадры опустевшего города в преддверии праздничных мероприятий.

На видео, присланными журналистом URA.RU Романом Наумовым, видно, что к утру в столице практически нет людей. Можно заметить несколько одиноких зевак и ряд проезжающих автомобилей, но не более. 

Утром 3 сентября на площади Тяньаньмэнь состоится торжественная церемония, приуроченная к 80-летию победы китайского народа в противостоянии японским захватчикам и 80-летию победы в мировой антифашистской войне. В рамках мероприятия пройдет смотр войск. Также известно, что председатель страны Си Цзиньпин лично выступит с речью. 

В ходе празднования планируется демонстрация современных образцов вооружения и техники Народно-освободительной армии Китая. По информации организаторов, в параде примут участие делегации из ряда иностранных государств. Ожидается, что в выступлении Си Цзиньпина будут затронуты вопросы международной безопасности и уроков Второй мировой войны для современного мира.

В этом году Пекин отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны и победы в Войне сопротивления японским захватчикам, которая длилась с 1937 по 1945 год. На торжественные мероприятия приглашены 26 иностранных лидеров, включая президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Война стала ключевым этапом в истории Китая, а решающий вклад в победу был внесен после вступления СССР в конфликт в 1945 году.

