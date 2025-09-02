В Челябинске перекроют движение в центре города для проведения фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение будет ограничено в выходной день
Движение будет ограничено в выходной день Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

В Челябинске в День города перекроют движение по улице Карла Маркса для проведения фестиваля «ЧелТранспортФест». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Движение по Карла Маркса перекроют на участке от Цвиллинга до Свободы. В День города там пройдет фестиваль „ЧелТранспортФест“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. 

Запрет на парковки начнет действовать с 12 сентября по улице Карла Маркса от Цвиллинга до Свободы. Движение перекроют 13 сентября с 7:00 до 18:00. 

Челябинск в этом году отмечает свое 289-летие. Торжества состоятся в официальный день рождения города — 13 сентября. Праздничная программа стартовала 30 августа и продлится до 20 сентября. Какие мероприятия пройдут в Челябинске в День города в 2025 году — в сюжете на URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в День города перекроют движение по улице Карла Маркса для проведения фестиваля «ЧелТранспортФест». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.  «Движение по Карла Маркса перекроют на участке от Цвиллинга до Свободы. В День города там пройдет фестиваль „ЧелТранспортФест“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.  Запрет на парковки начнет действовать с 12 сентября по улице Карла Маркса от Цвиллинга до Свободы. Движение перекроют 13 сентября с 7:00 до 18:00.  Челябинск в этом году отмечает свое 289-летие. Торжества состоятся в официальный день рождения города — 13 сентября. Праздничная программа стартовала 30 августа и продлится до 20 сентября. Какие мероприятия пройдут в Челябинске в День города в 2025 году — в сюжете на URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...