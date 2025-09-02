В Челябинске перекроют движение в центре города для проведения фестиваля

В Челябинске в День города перекроют движение по улице Карла Маркса для проведения фестиваля «ЧелТранспортФест». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«Движение по Карла Маркса перекроют на участке от Цвиллинга до Свободы. В День города там пройдет фестиваль „ЧелТранспортФест“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
Запрет на парковки начнет действовать с 12 сентября по улице Карла Маркса от Цвиллинга до Свободы. Движение перекроют 13 сентября с 7:00 до 18:00.
Челябинск в этом году отмечает свое 289-летие. Торжества состоятся в официальный день рождения города — 13 сентября. Праздничная программа стартовала 30 августа и продлится до 20 сентября. Какие мероприятия пройдут в Челябинске в День города в 2025 году — в сюжете на URA.RU.
