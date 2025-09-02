Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по прекращению конфликта на Украине

По время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Китае глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможные шаги для прекращения конфликта на Украине. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам в самолете по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным мы обсудили возможные меры по прекращению конфликта между Украиной и Россией справедливым миром», — заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Китая. Его слова передает РИА «Новости». Также Эрдоган заявил, что обсудил саммит лидеров РФ и США на Аляске.
В канцелярии президента Турции уточнили, что помимо украинской темы, лидеры обсудили развитие совместных проектов в энергетике, а также ситуацию в регионе и дальнейшее укрепление политических и экономических связей между Анкарой и Москвой. В пресс-службе добавили, что Эрдоган выразил готовность продолжать усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине и предложил Турцию как площадку для возможных переговоров.
В китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В его заседаниях участвуют руководители всех десяти государств-членов ШОС, а также представители стран, обладающих статусом наблюдателей и партнеров по диалогу. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
