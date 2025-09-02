Mash: опытный альпинист пропал на хребте в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный альпинист и гид Сергей Мельников. Мужчина уже третью ночь вынужденно проводит в горах, где температура ночью опускается до критических значений.
По данным Mash, 29 августа Мельников отправился на Черничную тропу с двумя клиентами. Вечером 30 августа он сообщил, что группа вынуждена заночевать в горах, причем без спальных мешков. На следующий день клиенты Мельникова самостоятельно добрались до Красной Поляны. По их словам, гид почувствовал сильную усталость и не смог продолжить спуск.
Мельников уже третью ночь проводит в горах без запасов воды и еды. Основная версия — мужчина мог сбиться с маршрута в темноте. К поисковой операции подключились сотрудники МЧС и кинологи с собаками.
Пропавший альпинист — 58-летний Сергей Мельников, гид с большим стажем и внушительным списком восхождений. В числе его достижений — подъем на одну из самых опасных вершин мира, восьмитысячник Аннапурна I в Гималаях.
