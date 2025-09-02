В краевой столице продолжается регистрация на Пермский марафон

В городе продолжается прием заявок на участие в Пермском марафоне — ключевом спортивном мероприятии, которое состоится 6 и 7 сентября. Для жителей и гостей Перми подготовлены не только соревнования, но и насыщенная программа развлечений.
«Пермский марафон является значимым событием в спортивной жизни города. Он предоставляет возможность участникам с разным уровнем подготовки выбрать подходящую дистанцию, присоединиться к сообществу единомышленников, а также провести выходные в атмосфере праздника вместе с семьей. Организаторы подготовили для жителей и гостей Молодежной столицы России обширную развлекательную программу, которая станет отличным поводом провести субботу и воскресенье в кругу друзей и близких», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.
В течение двух дней на площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок. На главной сцене установят широкоформатные экраны для прямых трансляций забегов из различных точек города. Здесь же состоятся церемонии награждения победителей, шоу «Марафон на диване», выступление главного гостя марафона — DJ Smash.
Участников ждут детские дистанции, заезд на колясках на 500 метров, два забега «Молодежная столица России», забеги на 5, 10, 21 и 42 километра, а также эстафета «Экиден». Кроме того, награждать будут победителей и призеров в номинациях: «Самая многочисленная семья», «Самая быстрая семья», «Самый старший участник (женщина и мужчина)», «Командное первенство» и других.
Помимо этого гости смогут посетить экспо-павильоны с продукцией спортивных брендов, фирменный магазин мерча Пермского марафона, выставку медалей прошлых лет, а также интерактивные зоны с подарками и бонусами от партнеров, детскую площадку с мастер-классами и подарками, секции от спортивных федераций Перми, в том числе по футболу, баскетболу и картингу.
Ведущим марафона выступит известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В числе комментаторов — Александр Скрывля, ведущий спортивных мероприятий и комментатор телеканала «Матч ТВ», а также Антон Торовик, мастер спорта России по легкой атлетике и действующий рекордсмен Пермского края на дистанции 400 метров с барьерами.
На сегодняшний день на марафон зарегистрировалось уже более 16 тысяч человек. И регистрация продолжается на платформе «RussiaRunning».
Подробная информация о Пермском марафоне, дистанциях и маршрутах, программе мероприятия, необходимых документах, а также условиях партнерства и контактах для оперативной связи доступна на официальном сайте марафона. Следить за новостями марафона можно на сайте администрации Перми, а задавать вопросы можно в сообществе мероприятия во «ВКонтакте» и в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что участникам Пермского марафона вручат медали с изображением лисы. Такую награду создал скульптор Руслан Исмагилов. Медаль будет сделана в той же стилистике, что и прошлогодние награды.
Постоянные участники смогут собрать полный комплект медалей с изображением всех животных, входящих в календарь охотников коми. В 2017 году на награде был изображен сам календарь, в 2018 году героем медали стал медведь, в 2019 году — олень, в 2020 году — горностай, в 2022 году — росомаха, в 2023 году — лось, в 2024 году — выдра.
