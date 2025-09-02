Спасатели покинули пляжи Перми

Пермская городская служба спасения сообщила о завершении сезона дежурства на пляжах города. Матросы-спасатели за лето не допустили гибели 13 человек.
«За летний период спасены 13 человек, из них пятеро детей, первая помощь оказана 358 людям. Предупреждено 8102 несчастных случая на воде и берегу при количестве отдыхающих почти сто три тысячи человек», — говорится на странице службы спасения в соцсети «ВКонтакте».
В Перми минувшим летом официально действовали четыре места отдыха у воды: пляжи на Каме в районе станции «КамГЭС» и у Коммунального моста, а также рядом с Мотовилихинским прудом и в заливе Сылвы в Новых Лядах. Безопасность обеспечивали более 70 матросов-спасателей. Одно из последних ЧП, которому спасатели не позволили превратиться в трагедию, произошло в начале августа. В Каме маленькая девочка едва не утонула, когда ее плавательный круг сдулся. Но матросы вовремя пришли на помощь.
