Духовник Трампа сделал тревожное заявление на фоне слухов о смерти президента США

Духовный советник Трампа Бернс молится за президента США
В сети распространяются слухи о смерти Трампа
В сети распространяются слухи о смерти Трампа

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс распространил обращение, в котором сообщил, что молится за американского лидера. Это заявление было сделано на фоне активно циркулирующих в сети слухов о возможной смерти Трампа.

«Молюсь за вас, президент», — написал Бернс на своей странице в соцсети Х. В соцсетях ранее возникли слухи о смерти американского лидера, но позже президент США был замечен на гольф-поле с внучкой Кай, профессиональной гольфисткой. Они вместе покинули Белый дом и сели в машину на южной лужайке.

