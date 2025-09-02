02 сентября 2025

Суд арестовал военного за платные авиаперевозки на самолетах ВКС РФ

Перелет обходился в 25-30 тысяч рублей
Севастопольский гарнизонный военный суд принял решение заключить под стражу военнослужащего, обвиняемого в организации коммерческих перевозок гражданских лиц на самолетах военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. По данным суда, фигурант дела занимался продажей мест на рейсах по маршруту Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва, стоимость которых составляла от 25 до 30 тысяч рублей в одну сторону.

В судебном сообщении уточняется, что постановление об аресте пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Кроме того, в рамках уголовного дела проходят и другие подозреваемые, включая сотрудника правоохранительных органов, который был задержан в Москве 22 августа и также помещен под арест на два месяца.

Параллельно с этим инцидентом сообщается о других делах, связанных с безопасностью государства: так, в Забайкальском крае был задержан 33-летний мужчина по подозрению в государственной измене и призывах к терроризму. По версии ФСБ, он действовал в интересах украинских спецслужб, собирая и передавая данные российских военнослужащих. Ранее также было возбуждено уголовное дело в отношении начальника военного представительства Минобороны.

