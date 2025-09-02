Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти

Экс-президент США Дональд Трамп впервые за неделю появился на публике, развеяв слухи о своей смерти. 2 сентября он обратился к нации из Овального кабинета Белого дома и объявил о решении перенести штаб-квартиру Командования Космическими силами в штат Алабама. Соответствующее видео опубликовали американские СМИ.
«Штаб-квартира Космического командования США переедет в прекрасное место под названием Хантсвилл, штат Алабама. Это место навсегда останется известным как Рокет-Сити. Итак, Хантсвилл, штат Алабама. Мы любим Алабаму», — заявил Трамп. При этом политик подчеркнул, что что США проигрывают космическую гонку России и Китаю.
При этом на вопрос журналистов о собственной кончине президент США заявил, что это является «fake news». Он подчеркнул, что «не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что что-то не так».
Как сообщало URA.RU ранее, американский лидер признался, что считает своим долгом остановить конфликт на Украине. Он выразил сожаление из-за того, что в ходе боев погибают люди.
