Новые факты — «интересные вещи» — про украинский кризис прольют свет на весь конфликт. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Я узнал „интересные вещи“ о конфликте на Украине. В ближайшие дни они станут известны», — сказал глава Белого дома в ходе выступления в Овальном кабинете.
По мнению Трампа, сейчас нужно делать решительные шаги в сторону ликвидации противоречий, чтобы сохранить жизни. Об этом пишет RT. Ранее ряд американских чиновников в интервью со СМИ отметили, что лидеры Евросоюза тайно мешают урегулировать конфликт вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей».
