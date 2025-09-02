02 сентября 2025

Трампа шокировали новые данные по Украине

Трамп пообещал рассказать «интересные вещи» о конфликте на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп заявил, что обнародует новые факты о кризисе на Украине в ближайшие
Дональд Трамп заявил, что обнародует новые факты о кризисе на Украине в ближайшие Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Новые факты — «интересные вещи» — про украинский кризис прольют свет на весь конфликт. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Я узнал „интересные вещи“ о конфликте на Украине. В ближайшие дни они станут известны», — сказал глава Белого дома в ходе выступления в Овальном кабинете.

По мнению Трампа, сейчас нужно делать решительные шаги в сторону ликвидации противоречий, чтобы сохранить жизни. Об этом пишет RT. Ранее ряд американских чиновников в интервью со СМИ отметили, что лидеры Евросоюза тайно мешают урегулировать конфликт вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые факты — «интересные вещи» — про украинский кризис прольют свет на весь конфликт. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. «Я узнал „интересные вещи“ о конфликте на Украине. В ближайшие дни они станут известны», — сказал глава Белого дома в ходе выступления в Овальном кабинете. По мнению Трампа, сейчас нужно делать решительные шаги в сторону ликвидации противоречий, чтобы сохранить жизни. Об этом пишет RT. Ранее ряд американских чиновников в интервью со СМИ отметили, что лидеры Евросоюза тайно мешают урегулировать конфликт вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...