Над регионами России сбили 27 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны России с 20:00 до 23:00 по московскому времени 2 сентября уничтожили 27 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. По данным ведомства, среди сбитых аппаратов были как беспилотники самолетного типа, так и летательные аппараты, следовавшие вглубь страны.
«В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства обороны России. Основной удар пришелся на Черноморское побережье и территорию Крыма, однако дроны были также сбиты над Ростовской, Брянской и Белгородской областями.
По уточненным данным, наибольшее число дронов — десять — было уничтожено над акваторией Черного моря. Семь БПЛА сбили над Республикой Крым, еще семь — над Ростовской областью. По два беспилотника перехватили в Брянской области и один — в Белгородской. О пострадавших или ущербе в результате попытки атаки не сообщается. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушного пространства и принимают меры по обеспечению безопасности гражданских объектов.
