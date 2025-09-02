02 сентября 2025

Юбилейный ВЭФ-2025 стартует на острове Русском во Владивостоке

новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) стартует 3 сентября на острове Русском во Владивостоке. Мероприятие пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и продлится до 6 сентября. Участие в ВЭФ-2025 подтвердили делегации из более чем 70 стран и территорий, среди которых Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия и Таиланд.

«В прошлом году участие в форуме приняли 7,1 тысячи человек из 75 стран. Среди них были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 государств, официально считающихся недружественными России, включая Австралию, Великобританию, Германию, США, Францию, Швейцарию и Японию. Минвостокразвития ожидает, что на юбилейном форуме подпишут больше соглашений, чем на предыдущем, когда было заключено 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллионов рублей», — сообщает РИА «Новости».

ВЭФ остается ключевой площадкой для международного диалога и развития проектов на Дальнем Востоке. Главной темой мероприятия в 2025 году станет «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Как сообщало URA.RU ранее, одной из ключевых тем предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ) озвучена реализация принципов многополярного мира. Основное внимание будет уделено объединению технологического суверенитета, развитию человеческого капитала и формированию стратегических партнерств.

