Трамп попросил передать «привет» Путину и Ким Чен Ыну на параде в Пекине

Трамп обвинил Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына в заговоре против США
Трамп пожелал Си Цзиньпину и жителям Китая незабываемого праздника
Трамп пожелал Си Цзиньпину и жителям Китая незабываемого праздника Фото:
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать приветствия лидерам России и КНДР — Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Они присутствуют на военном параде в Пекине, посвященному 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Американский лидер также обратился к китайскому коллеге с напоминанием о вкладе Штатов в победу во Второй мировой войне. Также политик заподозрил трех президентов в заговоре против Вашингтона.

«Пусть у председателя Си [Цзиньпина] и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — отметил Трамп. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Вечером 3 сентября в Доме народных собраний состоится также официальный прием с участием председателя КНР и других высокопоставленных представителей властей. Последние новости с парада — в трансляции от корреспондентов URA.RU с места событий.

