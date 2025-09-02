Профессионалы vs любители: редактор URA.RU проверил на себе, как проходят массовые забеги в ЯНАО

Полумарафон «Полярный круг», прошедший в Салехарде 31 августа, собрал порядка 1200 участников, пробежавших дистанции от символических 430 метров (ровно столько лет исполняется в 2025 году ямальской столице) до 21,1 километра. Журналист URA.RU принял участие в забеге на самую длинную из предложенных дистанций и проверил на себе, каково это — соревноваться с профессионалами и дойти до финиша.
Организация забега
Большой спортивный праздник, посвященный юбилею Салехарда, был анонсирован за несколько месяцев. Регистрация участников велась онлайн, а городские власти заранее согласовали маршрут и программу забега, начиная от подтверждения регистрации и получения стартовых наборов, заканчивая перекрытием улиц и организацией питания для участников.
Само мероприятие началось еще в 9.00 утра 31 августа. Уже с утра было перекрыто движение по улицам Матросова, Объездной, Молодежи и Победы. Для прохода на площадь у КДЦ «Геолог» были приняты обычные для массовых мероприятий меры безопасности и установлены рамки металлодетекторов, а на всем протяжении маршрутов выставлены посты полиции и народных дружинников.
Стартовые пакеты, в которые входили сумка для спортивной обуви, футболка участника и нагрудный стартовый номер, выдавались еще накануне в Ледовом дворце на улице Республики.
Участниками стали не только жители Ямала, но и еще из 19 регионов, в том числе из ДНР. Забег имел статус благотворительного — за счет взносов участников удалось собрать более 390 тысяч рублей, которые направят в окружной фонд «Ямине».
Как проходили старты
Первыми стартовали участники самого массового забега — на 430 метров. На такую дистанцию организаторы в честь 430-летия Салехарда заменили традиционные 500 метров. В этом забеге смогли принять участие все без исключения желающие — таких оказалось немногим меньше 700 человек, самому младшему из которых было три года.
Затем на старт вышли желающие пробежать 3 километра — 321 участник. На эту дистанцию вышли и VIP-спортсмены — глава окружного департамента спорта Александр Кусенко, а также мэр Салехарда Алексей Титовский.
Уже потом вместе стартовали почти 180 бегунов на дальние дистанции — 10 км и 21,1 км. Уже перед стартом участников забега снабдил специальными браслетами, контролирующими движение по маршруту — таким образом современные технические средства избавляют от необходимости отмечать бегунов на контрольных точках.
Максимальное время, отведенное на забег в 21,1 км — три часа. Считается, что этого достаточно, чтобы пробежать такое расстояние, даже не стремясь к призовым местам.
Полумарафон стартовал в 11.00. Несмотря на то, что за пару дней до мероприятия на 21,1 км зарегистрировалось более 60 спортсменов, на старт вышли только 47 человек — кто-то не успел взять справку, кому-то помешали иные обстоятельства. Тем не менее, на совмещенном старте с бегунами на 10 км (а это еще 132 человека) ощущение, что бегунов очень много.
Стартовавших на 10 км и на 21,1 км можно различить по цвету маек с номерами — красные майки — полумарафон, синие — 10 км. Уже на старте становится ясно, что вместе с любителями пробежек участвуют и профессиональные спортсмены, целенаправленно пришедшие на соревнования. Они сразу же вырываются вперед, не оставляя любителям никаких шансов на успех.
Интерес профессионалов понятен: победителям полумарафона за первое место была назначена награда в 100 тысяч рублей, за второе — 95 тысяч рублей, за третье — 80 тысяч рублей. Для остальных забег просто возможность проверить себя и получить на память, кроме стартового мерча, финишную медаль участника.
На дистанции организованы пункты питания — воду по необходимости можно получить, преодолев половину большого круга, а также на обратном пути. Всего полумарафонцам необходимо пробежать четыре таких круга по пять с лишним километров. Уже на финише растратившим энергию бегунам предлагается вода в больших объемах и перекус — шоколадные батончики, выпечка и фрукты
Уже после второго пятикилометрового круга происходит окончательное разделение на тех, кто бежит за победой, а кто — просто участвует. Впрочем, такая же ситуация и у бегунов на 10 км — победители уже на финише, но синие майки до сих пор остаются на дистанции.
Я бегу просто чтобы поучаствовать и получить памятную медаль финишера. Все лето я тренировался, чтобы принять участие в этом забеге и точно знал, что полумарафон смогу пройти — не на время, конечно, хотя и за ним я следил в ходе тренировок. Правда, при подготовке мой лучший результат не превышал 2 часов 15 минут — для бегуна-профессионала это даже не показатель.
Возможно повлиял общий вайб и настрой на соревнования, возможно — все-таки желание прийти к финишу хотя бы не последним. На общем забеге я свой результат улучшил до 2 часов 5 минут.
Подготовка к забегу
Как зарегистрироваться для участия в полумарафоне и сколько это будет стоить, подробно рассказывалось пару недель назад. Однако стоит все же подробнее остановиться, как стать бегуном-любителем дальних дистанции.
Автор не является профессиональным бегуном и никогда ранее в подобных соревнованиях не участвовал, ограничиваясь самостоятельными пробежками в свободное время. Для тренировок использовалась программа-мотиватор в приложении для смартфона. Это позволяет не забывать о тренировках, фиксировать время пробежек и устанавливать цели, которых хотелось бы достичь. А главное — отслеживать реакцию организма на стресс от физической нагрузки: большинство устройств — финтнес-браслетов и смарт-часов при необходимости подают спортсмену сигнал о необходимости уменьшить темп и ритм, отдышаться и прийти в себя.
При таких тренировка необходимо не увлекаться результатами и помнить: ответственность за свое состояние вы несете сами, а при возникновении проблем и дискомфорта надо сразу же обратиться к врачу, а не загонять себя до обострения сердечно-сосудистых заболеваний или проблем опорно-двигательного аппарата.
Начав в мае тренировки с пятикилометровых пробежек, автор уже в конце июля смог достичь показателя в 21,1 км и закрепить результат по дистанции.
Впрочем, были и другие варианты для подготовки: например, тренироваться в комьюнити по интересам. В Салехарде, к примеру это проект «Беги со мной»: любители ЗОЖ трижды в неделю летом собирались на площади у ЦКиС «Геолог», откуда стартовали вместе с профессиональным тренером.
Эти пробежки, по мнению автора, вполне позволяли подготовиться к забегу на дистанцию до 10 км. Однако придерживаться графика забегов в компании могут не все, и многие все же предпочитали тренироваться самостоятельно.
Еще один вариант — индивидуальная подготовка с профессиональным тренером. Это даст возможность подготовиться более качественно, но обычно это уже не бесплатно. Стоит ли оно того — решать самому бегуну. Тем не менее, найти специалиста возможно, а 10-12 недель вполне достаточно, чтобы подготовиться к полумарафону.
