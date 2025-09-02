02 сентября 2025

В Челябинске уберут «Гулливера» из парка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Знаменитую скульптуру уберут из парка Гагарина
Знаменитую скульптуру уберут из парка Гагарина Фото:

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина, где сейчас идет реконструкция детской площадки, уберут скульптуру «Гулливера». Об этом сообщила пресс-служба парка. 

«У нас важные новости о реконструкции площадки „Гулливер“ в парке Гагарина! В ходе обследования выяснилось, что существующая скульптура „Гулливер“ находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению, объект необходимо демонтировать», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале. 

Челябинцам предлагают до 10 сентября принять участие в обсуждении по выбору новой скульптуры, которая украсит обновленную площадку. Самые интересные идеи вынесут на голосование. 

Площадка «Гулливер» в парке Гагарина закрыта на реконструкцию в 2024 году. Девятиметровую скульптуру сказочного героя сначала планировали переодеть в скафандр в рамках «космической» реконструкции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина, где сейчас идет реконструкция детской площадки, уберут скульптуру «Гулливера». Об этом сообщила пресс-служба парка.  «У нас важные новости о реконструкции площадки „Гулливер“ в парке Гагарина! В ходе обследования выяснилось, что существующая скульптура „Гулливер“ находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению, объект необходимо демонтировать», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.  Челябинцам предлагают до 10 сентября принять участие в обсуждении по выбору новой скульптуры, которая украсит обновленную площадку. Самые интересные идеи вынесут на голосование.  Площадка «Гулливер» в парке Гагарина закрыта на реконструкцию в 2024 году. Девятиметровую скульптуру сказочного героя сначала планировали переодеть в скафандр в рамках «космической» реконструкции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...