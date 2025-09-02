В Челябинске уберут «Гулливера» из парка Гагарина

В Челябинске в парке имени Юрия Гагарина, где сейчас идет реконструкция детской площадки, уберут скульптуру «Гулливера». Об этом сообщила пресс-служба парка.
«У нас важные новости о реконструкции площадки „Гулливер“ в парке Гагарина! В ходе обследования выяснилось, что существующая скульптура „Гулливер“ находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению, объект необходимо демонтировать», — сообщила пресс-служба парка в telegram-канале.
Челябинцам предлагают до 10 сентября принять участие в обсуждении по выбору новой скульптуры, которая украсит обновленную площадку. Самые интересные идеи вынесут на голосование.
Площадка «Гулливер» в парке Гагарина закрыта на реконструкцию в 2024 году. Девятиметровую скульптуру сказочного героя сначала планировали переодеть в скафандр в рамках «космической» реконструкции.
