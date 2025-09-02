В Екатеринбурге 3 сентября на центральных улицах случился дорожный коллапс из-за дождя, который вырубил светофоры. О проблеме на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта рассказал URA.RU читатель.
«На оживленном перекрестке случился дорожный коллапс. Светофоры не работают около трех часов, водители ездят как хотят», — сказал собеседник. По словам других читателей, сегодня уже отключались светофоры на улицах Куйбышева и Волгоградской.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что специалисты приступили к восстановлению работы светофоров на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта.
