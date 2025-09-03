GM: Китай продемонстрировал растущее дипломатическое влияние

Китай, проведя масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над Японией, продемонстрировал собственную военную мощь и растущее влияние на международной арене. С таким мнением выступили журналисты канадской газеты The Globe and Mail.
«Помимо демонстрации военной мощи, состоявшееся в среду мероприятие наглядно показало и дипломатическое влияние Китая [в мире]», — отмечают авторы материала. На параде присутствовали лидеры более 20 государств, включая президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына.
В ходе парада были продемонстрированы новейшие образцы вооружения, созданные китайским военно-промышленным комплексом — современные ракетные системы, танки и боевые самолеты. По мнению канадских журналистов, Китай открыто претендует на статус одной из самых передовых военных держав мира. Журналисты подчеркивают, что нынешний военный парад стал не только символом национального единства, но и сигналом мировому сообществу.
Ранее мировые СМИ отмечали, что совместное участие лидеров Китая, России и КНДР в параде на площади Тяньаньмэнь стало демонстрацией единства этих стран на фоне обострения отношений с Западом и усиления торговых разногласий с США. Мероприятие подчеркнуло стремление государств укреплять сотрудничество и противостоять западному влиянию, а также напомнило о жертвах Второй мировой войны. Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что между Россией, Китаем и КНДР якобы существует сговор против Вашингтона. В Кремле опровергли домыслы американского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.