Военный парад в Пекине, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, стал самой амбициозной демонстрацией военной и дипломатической мощи Китая за последние годы. Мероприятие, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, было воспринято как сигнал Западу о «неудержимом» подъеме Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин наблюдал за амбициозной демонстрацией военной мощи и дипломатического влияния страны во время парада, в котором приняли участие лидеры России и Северной Кореи», — пишет издание New York Times. Они подчеркивают, что парад носил «дерзкий характер». По мнению авторов, это событие вышло за рамки чествования исторической победы, став демонстрацией амбиций Китая в глобальной политике.
В Пекине состоялся парад с участием лидеров 24 государств, среди которых были президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Руководил мероприятием председатель КНР Си Цзиньпин. В рамках парада общественности представили новейшие разработки китайского оборонно-промышленного комплекса, включая современные ракетные комплексы, танки и боевые самолеты.
Ранее мировые СМИ обращали внимание на то, что совместное присутствие руководителей Китая, России и Северной Кореи на параде вблизи площади Тяньаньмэнь свидетельствует о единстве позиций этих стран на фоне обострения отношений с Западом и усугубления торговых противоречий с Соединенными Штатами. Проведение мероприятия подчеркивает стремление государств развивать сотрудничество и противостоять западному влиянию, а также напоминает о жертвах Второй мировой войны.
