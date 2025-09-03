На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся грандиозный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны, которую в Китае называют Мировой антифашистской войной. Мероприятие, начавшееся с 80 артиллерийских залпов, прошло под руководством председателя КНР Си Цзиньпина в присутствии президента России Владимира Путина, лидера КНДР Ким Чен Ына и глав еще 24 государств. Парад стал не только демонстрацией военной мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но и актом памяти о миллионах жертв войны. Кадры с масштабного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.
