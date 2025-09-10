«Общежитие со столовой»: в пансионате Екатеринбурга могут уволить всех медсестер

В пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» (Екатеринбург, Решетская улица, 55) могут сократить медсестер. Об этом URA.RU сообщила одна из медсестер Татьяна (имя изменено).
Новый директор пансионата, бывший председатель думы Полевского Илья Кочев якобы решил в корне пересмотреть концепцию заведения. По мнению собеседницы агентства, руководство не скрывает своих намерений сократить весь медперсонал и превратить пансионат в «общежитие со столовой». Руководитель якобы считает, что пансионату не нужны медицинские работники и вместо них можно нанять специалистов по уходу.
По информации источника «в пансионате на данный момент содержится 314 человек, 80 пациентов получают медикаментозное лечение и столько же являются лежачими. Сейчас при графике 2/2 на весь пансионат остается одна медсестра. Уходом за больными занимаются уборщицы служебных помещений, по одной на отделение, в том числе с лежачими больными. Один человек вынужден обслуживать 40-50 проживающих, а ночью на весь пансионат трое дежурных».
В данный момент штат сокращен до пяти медсестер. Трое из них судятся с директором из-за изменения схемы оплаты труда. По мнению заявителей, директор самолично отменил указ президента России о начислении зарплаты медикам по «дорожной карте» и ввел среднюю заработную плату, перестав в полном объеме начислять премиальные и стимулирующие выплаты. «И если по дорожной карте мы бы получали больше 70 тысяч рублей, то по новой схеме выходит не больше 45 тысяч», — делится Татьяна о существе споров.
С ее слов нарушения в оплате труда также были выявлены в ходе проверки Министерства социальной политики Свердловской области, исковые требования сотрудников частично удовлетворил суд. В ходе министерской проверки выявили ряд нарушений, в том числе возможное несоблюдение норм питания.
На предоставленных источником для редакции URA.RU фото и видео запечатлены с виду истощенные старики и молодые люди. Однозначно толковать внешний вид постояльцев пансионата не представляется возможным. Действительно ли они не доедают.
Однако на проблемы в пансионате пытаются обратить внимание властей и родственники проживающих. Дочь одного из постояльцев даже написала письмо президенту Владимиру Путину. Ее отец прожил в пансионате месяц, после чего скончался. Женщина изложила свою позицию о предполагаемых нарушениях и попросила разобраться в ситуации, почему в учреждении не хватает сотрудников для обеспечения должного ухода и присмотра за лежачими и больными стариками.
Что отвечают власти
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору пансионата Илье Кочеву. Руководитель учреждения опроверг наличие нарушений и порекомендовал обратиться в минсоцполитки. В неофициальной беседе он подтвердил намерения уволить медсестер, устроив вместо них специалистов по уходу.
По его словам, фотографии и видео, где постояльцы запечатлены истощенными, можно интерпретировать по-разному, так как в пансионате у всех есть те или иные заболевания, например, онкология. А видео с проживающими, где они говорят о проблемах в пансионате, тоже нельзя оценивать однозначно, так как у всех пациентов в той или иной степени есть диагноз умственная отсталость.
В министерстве социальной политики Свердловской области на запрос URA.RU ответили, что информация, связанная с недовольством обеспечения питанием, от получателей соцуслуг и их родственников в ведомство ранее не поступала. «Орган опеки и попечительства проводит плановые проверки условий жизни подопечных в учреждении ежемесячно. Нарушений прав получателей социальных услуг не выявлено», — говорится в ответе.
При этом в ведомстве подтвердили, что министерством проводились внеплановые и плановая проверки. По их результатам руководителю учреждения были вручены акты и направлены требования об устранении выявленных нарушений. «Учреждением ведется работа по их устранению, а министерством осуществляется мониторинг за их устранением», — сообщили агентству. Помимо этого, на основании информации, предоставленной URA.RU, в учреждении будет проведена дополнительная проверка.
