В Пермском крае стартовал сезон охоты на уток

Охотничий сезон на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, а также степную и полевую дичь стартовал в Пермском крае 16 августа 2025 года. В рамках рейдов проведено 260 проверок на территории охотничьих угодий региона, где было зафиксировано 19 случаев нарушения правил охоты.
«Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие у охотников полного пакета обязательных документов. Согласно законодательству, при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а также путевку — при осуществлении охоты в закрепленных угодьях», — сообщает Минприроды Пермского края в telegram-канале.
В отношении нарушителей были вынесены административные штрафы в размере от 1 до 4 тысяч рублей. Кроме того, изъяты две единицы незаконно используемого охотничьего оружия.
