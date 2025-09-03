В Пермском крае стартовал сезон охоты на уток

Минприроды оштрафовало 19 пермяков за незаконную охоту на дичь
На сегодняшний день уже изъяты два охотничьих оружия, которые использовали незаконно
На сегодняшний день уже изъяты два охотничьих оружия, которые использовали незаконно

Охотничий сезон на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, а также степную и полевую дичь стартовал в Пермском крае 16 августа 2025 года. В рамках рейдов проведено 260 проверок на территории охотничьих угодий региона, где было зафиксировано 19 случаев нарушения правил охоты.

«Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие у охотников полного пакета обязательных документов. Согласно законодательству, при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке, а также путевку — при осуществлении охоты в закрепленных угодьях», — сообщает Минприроды Пермского края в telegram-канале. 

В отношении нарушителей были вынесены административные штрафы в размере от 1 до 4 тысяч рублей. Кроме того, изъяты две единицы незаконно используемого охотничьего оружия.

