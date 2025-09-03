Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1450

Количество пострадавших составляет 3 394
Количество пострадавших составляет 3 394
Мощное землетрясение в Афганистане

Число погибших из-за землетрясения в Афганистане достигло 1 457 человек. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат.

«На данный момент количество погибших достигло 1457 человек», — написал Фитрат в своей социальной сети Х. Количество пострадавших составляет 3 394. В результате землетрясения полностью или частично разрушены 6 782 жилых дома.

В ночь на 1 сентября в восточных районах Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар. Стихийное бедствие стало одним из самых трагических событий последних лет в стране. Врачи, спасатели и волонтеры работают в круглосуточном режиме.

С момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан уже сталкивался с несколькими крупными стихийными бедствиями. За последние четыре года в стране произошло три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Помимо природных катастроф, Афганистан переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

Власти Афганистана обратились за международной помощью. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, официальный Кабул направил запрос о поддержке России. В настоящее время этот вопрос рассматривается по линии МЧС РФ.

