В Сургуте разыграют деньги за самую смешную историю про нефтяников

Комик устроит в Сургуте (ХМАО) стендап-шоу в честь Дня нефтяника, где зрители поборются за денежный приз, рассказывая смешные истории из «нефтянки». В центре города тем временем развернется большая ярмарка с продукцией от югорских фермеров, а в доме культуры «Невесомость» откроется новый творческий сезон. Как весело провести выходные — в афише URA.RU.
6 сентября
Открытие творческого сезона в «Невесомости» (16+)
Торжественное открытие сезона в доме культуры начнется с перформанса артистов «Летучего театра». Далее в программе — выступление местных музыкантов. Гостей ждут к 19:30. Стоимость билета в предпродаже — 500 рублей, а в день концерта — 700 рублей. 7 сентября
7 сентября
Юмористическое шоу
Местный комик Александр Хомяков выйдет на сцену в старейшем баре Сургута — Dublin pub. Стендапер устроит шоу на тему Дня нефтяника. Зрители смогут поделиться своими историями, связанными с «нефтянкой». А юморист будет импровизировать их продолжения. Автор лучшей истории получит три тысячи рублей в качестве вознаграждения. Шоу начнется в 20:00. Стоимость билета — 500 рублей.
Все выходные
Ярмарка в честь 95-летия ХМАО
Ежегодная ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» будет работать на Центральной площади все выходные с 10:00 до 20:00. Сургутяне смогут купить фермерские продукты, натуральные сладости, выпечку и мед. А на сцене тем временем выступят творческие коллективы ХМАО.
