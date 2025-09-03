Циклон принесет в Пермский край грозы и похолодание

В Пермском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер до 14 метров в секунду, температура понизится на два градуса. Об этом сообщают метеорологи.
«В четверг, 4 сентября, погоду в Пермском крае продолжит определять циклон. Ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями днем, повсеместные дожди, а ночью на юге и востоке местами сильные ливни с грозами и порывистым ветром до 14 метров в секунду. Утром при ослаблении ветра возможны туманы. Днем ветер сменится на северо-восточный с сохранением интенсивности 9-14 метров в секунду. Температурный фон будет на два градуса ниже, чем в среду», — указано в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Перми прогнозируется дождь: ночью умеренный, днем небольшой. Ночная температура составит около 12 градусов, дневная — около 15 градусов.
Неделей ранее, 26 августа, в Пермском крае также фиксировались сильные дожди, грозы и порывистый ветер из-за прохождения холодного фронта, когда скорость ветра достигала 15–20 метров в секунду, а температура воздуха была выше — днем до 22 градусов. Метеорологи отмечали, что неблагоприятные погодные явления затронули практически весь регион, включая Пермь.
