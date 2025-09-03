Макрону запретили въезд в Израиль по решению Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Эммануэлю Макрону в визите в Израиль. Президент Франции рассчитывал приехать с кратким визитом до заседания Генассамблеи ООН, где он, согласно ожиданиям, поддержит одностороннее признание Палестины рядом западных стран.
«Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan. По его словам, французский лидер не согласился отменить ожидаемое решение, что и стало поводом для отказа со стороны Израиля.
Как рассказывало URA.RU ранее, партия «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть предложение об отрешении Макрона от власти. Его судьба может решиться 9 сентября, на следующий день после голосования о доверии правительству.
