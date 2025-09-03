03 сентября 2025

Макрону запретили въезд в Израиль по решению Нетаньяху

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон не согласился на требование Нетаньяху для въезда в Израиль
Макрон не согласился на требование Нетаньяху для въезда в Израиль Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Эммануэлю Макрону в визите в Израиль. Президент Франции рассчитывал приехать с кратким визитом до заседания Генассамблеи ООН, где он, согласно ожиданиям, поддержит одностороннее признание Палестины рядом западных стран.

«Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan. По его словам, французский лидер не согласился отменить ожидаемое решение, что и стало поводом для отказа со стороны Израиля.

Как рассказывало URA.RU ранее, партия «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть предложение об отрешении Макрона от власти. Его судьба может решиться 9 сентября, на следующий день после голосования о доверии правительству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал Эммануэлю Макрону в визите в Израиль. Президент Франции рассчитывал приехать с кратким визитом до заседания Генассамблеи ООН, где он, согласно ожиданиям, поддержит одностороннее признание Палестины рядом западных стран. «Макрон отправил Нетаньяху сообщение, в котором сказал, что хочет приехать. Но Нетаньяху ответил, что в нынешних обстоятельствах это неподходящее время», — сообщил бывший французско-израильский политик Мейер Хабиб в беседе с телерадиокомпанией Kan. По его словам, французский лидер не согласился отменить ожидаемое решение, что и стало поводом для отказа со стороны Израиля. Как рассказывало URA.RU ранее, партия «Непокорившаяся Франция» намерена выдвинуть предложение об отрешении Макрона от власти. Его судьба может решиться 9 сентября, на следующий день после голосования о доверии правительству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...