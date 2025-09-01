01 сентября 2025

Во Франции планируют отречение Макрона

Партия «Непокорившаяся Франция» выдвинет предложение об отрешении Макрона
Судьба Макрона может решиться 9 сентября
Судьба Макрона может решиться 9 сентября Фото:

Левая партия «Непокорившаяся Франция» намерена внести в парламент инициативу об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона. Это произойдет 9 сентября, на следующий день после голосования о доверии правительству. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

«Восьмого сентября мы заставим (премьера Франции Франсуа — ред.) Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — написала Пано на своей странице в соцсети X.

Политик напомнила, что причиной такого шага стал отказ Макрона назначить премьер-министром кандидата от блока левых сил после их победы на парламентских выборах в 2024 году. По ее словам, подобного никогда не происходило в истории Пятой республики.

Ранее «Непокорившаяся Франция» уже пыталась инициировать импичмент президента Макрона в 2024 году, однако тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию. В то же время партия смогла добиться отставки премьер-министра Мишеля Барнье после успешного голосования в парламенте, что стало первым подобным случаем за 60 лет.

{{author.id ? author.name : author.author}}
