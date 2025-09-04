В трех регионах России объявлена беспилотная опасность: карта атаки украинских дронов на 4 сентября

В Ростовской области сбито пять украинских беспилотников
Под Ростовом уничтожили пять БПЛА
Под Ростовом уничтожили пять БПЛА
Дежурные подразделения ПВО России в ночь на 4 сентября уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно информации ведомства, атака была успешно отражена, информации о разрушениях на земле и пострадавших не поступало. Карта ударов дронов ВСУ — в материале URA.RU.

Дагестан

В 02:15 на территории Республики Дагестан был введен режим угрозы атаки беспилотников. Соответствующее экстренное предупреждение размещено в официальном telegram-канале МЧС региона. Жителям настоятельно советуют незамедлительно перейти в помещения без окон и избегать приближения к оконным проемам. Также отмечается вероятность перебоев в работе мобильной связи.

Ставропольский край

В Ставропольском крае также был введен режим повышенной опасности из-за угрозы использования украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Руководитель региона призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться за поддержкой по номеру экстренных служб 112.

Воронежская область

Кроме того, в Воронежской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что подразделения ПВО находятся в полной боевой готовности. Жителям рекомендовано по возможности оставаться в помещениях и избегать нахождения рядом с окнами. Гусев также попросил следить за официальной информацией от МЧС России и правительства области.

Ограничения в аэропортах

В аэропорту Волгограда временно действуют ограничения на взлет и посадку самолетов. Эти меры приняты с целью обеспечения авиационной безопасности. О введении ограничений проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

