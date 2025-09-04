Захарова прокомментировала ход расследования провокации в Буче

Захарова: документ ООН по Буче, переданный постпредству РФ, — простая отписка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документ не стоил и бумаги, на которой был написан, заявила Захарова
Документ не стоил и бумаги, на которой был написан, заявила Захарова Фото:

Документ ООН по поводу расследований событий в Буче, который был передан Постпредству РФ — это простая отписка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

«Лишь в июле текущего года… постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — заявила Захарова. Ее слова приводят РИА Новости. Официальный представитель отметила, что аргументация представителей ООН «проста и незатейлива».

Провокации в Буче произошли весной 2022 года. Тогда украинская сторона обвинила Россию в военных преступлениях. Президент РФ Владимир Путин опроверг слухи, заявив, что данное происшествие является фейком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Документ ООН по поводу расследований событий в Буче, который был передан Постпредству РФ — это простая отписка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ. «Лишь в июле текущего года… постпредство в Нью-Йорке получило ответ управления по правовым вопросам секретариата ООН, однако этот ответ не стоил и бумаги, на которой был написан. Просто язык не поворачивается назвать этот документ никак иначе, как отпиской», — заявила Захарова. Ее слова приводят РИА Новости. Официальный представитель отметила, что аргументация представителей ООН «проста и незатейлива». Провокации в Буче произошли весной 2022 года. Тогда украинская сторона обвинила Россию в военных преступлениях. Президент РФ Владимир Путин опроверг слухи, заявив, что данное происшествие является фейком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...