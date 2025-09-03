50-килограммовый торт испекут для жителей Нового Уренгоя
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
В Новом Уренгое (ЯНАО) в честь юбилея гостей праздника угостят 50-килограммовым тортом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии газовой столицы.
«Массовое чаепитие с 50-килограммовым тортом пройдет на городской площади 6 сентября в 18:00. Мероприятие пройдет при поддержке „Газпром питание“ и местных ресторанов и кондитерских», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Гостей юбилея Нового Уренгоя угостят огромным тортом
