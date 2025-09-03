03 сентября 2025

Гостей юбилея Нового Уренгоя угостят огромным тортом

Торт весом в 50 килограммов попробуют гости Дня города Новый Уренгой
50-килограммовый торт испекут для жителей Нового Уренгоя
50-килограммовый торт испекут для жителей Нового Уренгоя Фото:
В Новом Уренгое (ЯНАО) в честь юбилея гостей праздника угостят 50-килограммовым тортом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии газовой столицы.

«Массовое чаепитие с 50-килограммовым тортом пройдет на городской площади 6 сентября в 18:00. Мероприятие пройдет при поддержке „Газпром питание“ и местных ресторанов и кондитерских», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.

