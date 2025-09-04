Власти потратят сотни миллионов на ликвидацию аналога Википедии

Правительство выделит 303 млн на ликвидацию «Большой российской энциклопедии»
Правительство России выделит 303 миллиона рублей на завершение ликвидации аналога Википедии «Большая российская энциклопедия» в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить в 2025 году Минцифры России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 303 миллионов 60 тысяч рублей для предоставления субсидии АНО ... „Большая российская энциклопедия“ на завершение в 2025 году ликвидационных мероприятий...», — говорится в распоряжении. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств возложен на Минцифры России. Ведомству поручено обеспечить полное выполнение всех финансовых обязательств энциклопедического центра, в том числе выплату зарплат и компенсаций сотрудникам, а также урегулирование долгов перед контрагентами. Министерство должно представить доклад о расходовании средств в правительство России до 1 марта 2026 года.

Большая российская энциклопедия (БРЭ) — продолжатель советской энциклопедической традиции. Современное издание БРЭ было подготовлено и выпущено в России по поручению президента РФ Владимира Путина в период с 2004 по 2017 год. Энциклопедия включает 35 томов. В 2019 году на основании материалов печатной версии правительством был инициирован запуск интернет-портала «Большая российская энциклопедия». За разработку и наполнение портала отвечала автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“» (АНО БРЭ), ликвидацию которой поручено провести.

