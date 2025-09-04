Проект «Эффективный регион» Росатома повысил доступность и качество медицинских услуг в ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Денис Пушилин. Он вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил Центральную городскую больницу Харцызска и лично убедился в повышении доступности медицинской помощи.
«С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили Центральную городскую больницу Харцызска. Убедились, что технологии „бережливого производства“ Росатома приносят реальные улучшения», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
По словам главы ДНР, в результате реализации семи инициатив коллектив медицинского учреждения продемонстрировал значительные достижения. Были усовершенствованы процедуры взятия крови, деятельность регистратуры, а также организация приема пациентов терапевтом и травматологом, проведение лабораторных исследований и передача срочной информации.
В частности, время ожидания перед кабинетом забора крови удалось уменьшить в три раза, а срок получения результатов анализов сократился с трех до одного дня. Сейчас Централизованная клинико-диагностическая лаборатория Харцызска обслуживает 15 медицинских учреждений региона.
Количество пациентов, принимаемых врачом-травматологом, увеличилось вдвое, а терапевтом — с 40 до 68 человек. Ожидание в очереди к регистратуре сократилось с 35 до 5 минут. Использование современного оборудования и новых технологий позволяет медицинским работникам оперативно оказывать жителям высококачественную медицинскую помощь, подчеркнул Пушилин.
В ходе встречи с Кириенко губернатор ДНР обсудил с ним вопросы, связанные с возможностями внедрения комплексной медицинской информационной системы на территории региона. Кроме того, обсуждалось увеличение количества приемных часов для врачей в определенные дни, что позволит жителям получать медицинские услуги в наиболее удобное для них время. Подобная практика уже была успешно реализована во время проведения детских медицинских осмотров, когда специалисты узкого профиля вели прием по субботам.
«Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы медицинская помощь была своевременной и максимально доступной для каждого жителя нашего региона», — заявил Пушилин. Так он подвел итоги визита в больницу Харцызска.
Ранее губернатор ДНР Денис Пушилин сообщил, что до конца текущего года в Донецке планируется открытие Молодежного центра, который станет одним из крупнейших в стране. В соседней ЛНР уже введены в эксплуатацию новый бассейн и стадион при университете, а также завершен капитальный ремонт родильного дома в Стаханове. Реализацией строительных проектов занимается подрядная организация из Москвы, выступающая куратором региона. Работы ведутся с опережением графика.
