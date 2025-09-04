«Ценности британской короны»: Медведев сказал, что Россия получит взамен доходов от своих активов

Медведев пригрозил Лондону и Киеву из-за украденных доходов от активов России
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании и Украине ответными действиями из-за передачи Лондоном доходов от замороженных российских активов Киеву. По словам политика, решение британских властей поставило Россию в положение, когда вернуть свои средства возможно только «в натуральной форме».

«Это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение... С учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Политик отметил, что Россия может компенсировать утраченные средства «украинской землей» или другим имуществом на территории Украины. Медведев также допустил возможность изъятия ценностей, принадлежащих «Британской Короне» и находящихся на территории России. Зампред Совбеза подчеркнул, что любые попытки незаконного захвата российских активов или доходов от них будут рассматриваться как основание для дополнительных территориальных и имущественных требований к Украине и Великобритании.

Реакция Дмитрия Медведева последовала после того, как Лондон инвестировал свыше 1,3 миллиарда долларов, заработанных на управлении замороженными российскими активами, в предоставление военной поддержки Киеву. По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, эти средства были направлены на поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов, большого количества зенитных ракет и запасных частей, передает RT.

