03 сентября 2025

Бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов заявил отвод судье

Алексей Шипилов заявил отвод судье
Алексей Шипилов заявил отвод судье

Бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов заявил отвод судье. В Ханты-Мансийском районном суде проходит очередное заседание по избранию ему меры пресечения, передает журналист URA.RU из зала суда.

«Шипилов заявил, что по решению судьи Ханты-Мансийского районного суда Максима Савченко его якобы незаконно держат в тюменском СИЗО семь месяцев. Экс-замгубернатора отметил, что подозревает судью в необъективности. В ответ на вопрос Савченко, есть ли у Шипилова данные о его личной заинтересованности, политик заявил, что это „вытекает логически из предыдущих заседаний“. Защита Шипилова подала жалобу в СК на судью», — сообщает корреспондент агентства.

Адвокаты Шипилова заявляют, что, по их мнению, никаких доказательств в отношении их подзащитного следствие не предоставило. И что считают содержание его под стражей незаконным, необоснованным и немотивированным. «Кроме тяжести предъявленных обвинений, никаких оснований нет», — пояснил защитник.

Впервые на процессе присутствует съемочная группа . Однако Шипилов запретил журналистам себя снимать.

Шипилова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Его кейс также связывают с уголовным делом о коммерческом подкупе, фигурантами которого выступают экс-мэр Сургута Андрей Филатов и руководители управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. Жители жаловались на рейдерские захваты домов УК.

Савченко удалился в совещательную комнату. Через полчаса он вновь появился в зале суда и сообщил, что отказывает в ходатайстве. Процесс об избрании меры пресечения в отношении Шипилова продолжается.

