В ХМАО запустят производство сверхпрочного стекла для автобусов

В Сургуте компания «Сургут стекло» начнет производить сверхпрочное стекло для общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры.
«Проект ООО „Сургут Стекло“ — импортозамещающий. Югорские стекла будут имеют схожие характеристики по прочности и безопасности с европейскими аналогами, но за счет производства на территории автономного округа их стоимость будет значительно ниже», — сказано в сообщении.
Компания приобретет комплектующие для крупноузловой сборки оборудования на семь миллионов рублей. Таким образом производственная мощность увеличится — ассортимент увеличится с пяти до 20 моделей стекол для автобусов и с 10 до 30 моделей для грузовой техники.
