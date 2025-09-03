03 сентября 2025

В ХМАО запустят производство сверхпрочного стекла для автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас компания выпускает до 260 единиц в год
Сейчас компания выпускает до 260 единиц в год Фото:

В Сургуте компания «Сургут стекло» начнет производить сверхпрочное стекло для общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры.

«Проект ООО „Сургут Стекло“ — импортозамещающий. Югорские стекла будут имеют схожие характеристики по прочности и безопасности с европейскими аналогами, но за счет производства на территории автономного округа их стоимость будет значительно ниже», — сказано в сообщении.

Компания приобретет комплектующие для крупноузловой сборки оборудования на семь миллионов рублей. Таким образом производственная мощность увеличится — ассортимент увеличится с пяти до 20 моделей стекол для автобусов и с 10 до 30 моделей для грузовой техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте компания «Сургут стекло» начнет производить сверхпрочное стекло для общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте промышленности Югры. «Проект ООО „Сургут Стекло“ — импортозамещающий. Югорские стекла будут имеют схожие характеристики по прочности и безопасности с европейскими аналогами, но за счет производства на территории автономного округа их стоимость будет значительно ниже», — сказано в сообщении. Компания приобретет комплектующие для крупноузловой сборки оборудования на семь миллионов рублей. Таким образом производственная мощность увеличится — ассортимент увеличится с пяти до 20 моделей стекол для автобусов и с 10 до 30 моделей для грузовой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...