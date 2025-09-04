После слов Путина о жизни до 150 лет в России усилят медосмотры

Слова президента России Владимира Путина о жизни до 150 лет изменили курс властей на долголетие. На заседании правительства 4 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня на первый план должна выйти профилактика: бесплатное обследование для выявления ранних заболеваний. Как рассказали эксперты URA.RU, это увеличит среднюю продолжительность жизни россиян до 86 лет к 2036 году.
Профилактика заболеваний, раннее их выявление должны выйти на первый план в работе Минздрава, заявил на заседании Мишустин. Премьер-министр призвал совершенствовать диспансеризацию, повышать ее доступность для населения, особенно в отдаленных районах. В правительстве уже приняли меры для решения этого вопроса. «Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе и в отдаленных районах, могут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и лечь для этого в больницу, причем бесплатно», — сказал Мишустин.
В условиях стационара граждан осмотрят профильные врачи и все это займет не более трех дней, сообщил премьер. «При постановке диагноза, если потребуется, в больнице сразу же назначат лечение, окажут помощь, включая высокотехнологичную. Это очень удобный формат для тех, у кого трудности с передвижением», — добавил председатель правительства РФ.
Власти очевидно ставят акцент на одном из ключевых национальных интересов — повышение средней продолжительности жизни россиян, заявил URA.RU директор центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев. Ее показатели незначительно, но снизились. Так, в 2024 году она составила 72,8 года — это на 0,6 меньше, чем в 2023-м, следует из данных Росстата.
Задав тренд на повышение средней продолжительности жизни, власти поставили себе планку увеличить ее до 78 лет к 2030-му, и до 81-го года к 2036-му, о чем еще в прошлом году на стратегической сессии по нацпроектам сказал Мишустин. В целом для этого есть все необходимые ресурсы, которые 3 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай обозначил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможности жить до 150 лет. Это различные средства оздоровления, в том числе и хирургические, связанные с заменой органов, уточнил глава государства.
«Очевидно, что тренд на повышение продолжительности жизни связан с переживаниями в правительстве из-за низкой рождаемости и высокой смертности в России», — отметил Коротаев. Так, число родившихся в 2024 году уменьшилось на 3,4% по сравнению с 2023-м — показатель упал до 1 млн 222,4 тысячи человек. При этом доля умерших увеличилась на 3,3% — до 1 млн 818,6 тысячи человек, тоже следует из данных Росстата.
«Меры, которые принимает правительство, прежде всего, активное финансирование системы здравоохранения, поможет решить много социальных проблем. Например, за счет профилактики заболеваний, внимание к которой увеличивается, мы сможем сократить рост инфарктов среди людей 40-55 лет, а также снизить долю граждан с ограниченными возможностями. Со временем это увеличит процент трудоспособного населения в стране и, как следствие, решит вопрос нехватки кадров во многих областях», — сообщил Коротаев.
В будущем такой демографический сдвиг создаст долгосрочные инвестиционные возможности для россиян. «Живя в парадигме активного долголетия, они пересмотрят свое отношение к различным видам активов. Интерес к вложениям, которые требуют крупных инвестиций, окупаются не сразу, но приносят стабильный доход в будущем, увеличится», — сказал эксперт.
Более того, все эти меры сократят серьезный разрыв в показателях продолжительности жизни мужчин и женщин, отметил эксперт. Первые живут значительно меньше вторых: 68,45 против 78,39 года, посчитали в Росстате.
«Конечно, такой результат связан с тем, что мужчины более склонны к вредным привычкам, чем женщины. Власти довольно много принимают мер для решения этой проблемы, в том числе на экономическом уровне. Например, повышают акцизы на табак и алкоголь», — сказал Коротаев.
Геронтолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассмотрел вопрос повышения средней продолжительности жизни на геополитическом уровне. К сожалению, сейчас Россия очень далека от стран-лидеров по долголетию.
В пятерку входят Монако (индекс — 86,5 лет), Сан-Марино (85,8), Гонконг (85,6), Япония (84,9) и Южная Корея (84,4). Такие данные приводит департамент ООН по экономическим и социальным вопросам за 2024 год. РФ занимает в этом рейтинге лишь 139 место с показателем 73,3 года.
«Население России составляет более 146 млн человек. Территория страны огромная. Ее природные ресурсы хотят захватить власти многих недружественных государств. Именно поэтому надо срочно повышать демографические показатели, чтобы активнее их освоить и снизить интерес к ним со стороны иностранных партнеров. Возможно, тренд на продление жизни приведет к изменению возрастной группы молодежи (сейчас от 14 до 35 лет), и повышению пенсионного возраста, что положительно скажется на экономике страны», — резюмировал Серебрянский.
