04 сентября 2025

Fox News: Трамп переименовывает Пентагон в «Министерство войны»

Президент США Дональд Трамп переименует Пентагон в «Министерство войны». Указ он подпишет уже 5 сентября, передает Fox News.

«Трамп и министр обороны Пит Хегсет недавно заявили о своем желании изменить название агентства», — передает телеканал со ссылкой на чиновников Белого дома. Это одна из нескольких инициатив, которые администрация Трампа инициировала в рамках своей кампании по формированию «воинской этики» в Пентагоне, отмечает Fox.

Трамп опубликовал ранее в социальной сети Truth Social совместный снимок с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с лидерами европейских государств. На размещенных фотографиях запечатлены Трамп и Путин, наблюдающие пролет стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей F-35 в рамках саммита, проходившего на территории Аляски. Американский президент не сопроводил публикацию каким-либо комментарием. Приветственный пролет ударной группы, состоящей из бомбардировщика B-2 и истребителей F-35, был организован в честь прибытия Владимира Путина на мероприятие. Съемка велась на военной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска, 15 августа 2025 года.

