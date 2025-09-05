Путин раскрыл планы по модернизации БАМа и Транссиба

Россия продолжит масштабную модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба», — сообщил Путин во время выступления на ВЭФ-2025. Он отметил, что к 2032 году провозные мощности обоих железнодорожных направлений должны увеличиться в полтора раза по сравнению с началом текущего года. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Восточный экономический форум проводится с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
