Путин раскрыл планы по модернизации БАМа и Транссиба

Путин: в России начнется масштабная модернизация БАМа и Транссиба
Россия продолжит модернизацию Транссиба
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Россия продолжит масштабную модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы продолжим модернизацию восточного полигона железных дорог БАМа и Транссиба», — сообщил Путин во время выступления на ВЭФ-2025. Он отметил, что к 2032 году провозные мощности обоих железнодорожных направлений должны увеличиться в полтора раза по сравнению с началом текущего года. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Восточный экономический форум проводится с 3 по 6 сентября. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных властей, а также бизнес-сообщества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

URA.RU ведет прямую трансляцию выступления президента. Присоединиться к ней можно в «ВКонтакте».

