«Чиловая катка» и сложные вопросы от Путина: как проходит ВЭФ во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток в филиал Национального центра «Россия». Там ему удалось пообщаться с курсантами, поучиться сленгу задать сложные вопросы и посмотреть на интерактивные методы обучения.
Также на ВЭФ-2025 глава Сбербанка Герман Греф поделился нынешней экономической ситуацией в России. По его словам, экономика РФ находится в состоянии стагнации.
Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответ Венгрии от ЕС по поводу нападения ВСУ на нефтепровод «Дружба». Самое важное с ВЭФ во Владивостоке на 4 сентября — в материале URA.RU.
Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия»
Президент РФ прибыл в филиал Национального центра «Россия», где осмотрел интерактивную зону, посвященную 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова.
Президент обнял курсанта после ответа
Президент поговорил с курсантами во Владивостоке. Позже даже обнял одного из них. Произошло это после того, как кадет заявил, что форма — это их гордость.
Курсантки о прыжках с парашютом
Курсантки центра «Воин» встретились с президентом. Они поделились, что у них планируется первый прыжок с парашютом. Президент предложил подумать над этим.
«Подумайте. И с губернатором нужно поговорить. Можно ли прыгать? Унесет вас еще ветром», — заявил Путин. Его слова приводит журналист Ольга Скабеева. Он также отметил, что также должны быть на месте профессиональные инструктора.
Президент поинтересовался, собирали ли курсантки парашют. На это они ответили, что пока еще нет. Также российский лидер добавил, чтобы прыгать с парашютом не нужно никакой суеты.
Интерактивные методы обучения
Далее президенту решили продемонстрировать интерактивные методы обучения. Там была интерактивная доска. Путин обратился к тем же курсанткам, отметив, что пусть губернатор будет прыгать с парашютом, а курсанткам лучше обучаться, в том числе и русскому языку.
«Лучше этим занимайся. Пускай губернатор сам с парашюта прыгает. А ты русским языком занимайся», — заявил Путин.
Путина обучали сленгу
Президента подвели к стенду, где демонстрировали различные стили разговора. Там были представлены стили от высокого до сленга. Среди слов были слова «чиловая катка», «кринж» и «траблы».
«Что для подводных лодок нужно знать из русского языка?»
Президент спросил кадета, где тот хочет служить. Он ответил, что хотел бы на подводной лодке. Тогда президент задал сложный вопрос:
«Что для подводных лодок нужно знать из русского языка?» — спросил президент.
Атмосфера на ВЭФ-2025
На ВЭФ-2025 огромное количество различных экспонатов. Там было замечено от работающего фортепиано без музыканта до ходячих мамонтов.
Меню на ВЭФ-2025
В специальное меню для гостей ВЭФ вошло огромное количество специфичных блюд. Среди них есть закуска из папоротника, борщ с олениной, чебуреки с крабом и соусом из черемши.
Помимо этого, гости могут отведать дальневосточный плов с морепродуктами, русские блины со сметаной, ломоть и пельмени с олениной, чипсы из ламинарии с морской солью и северными травами и русские харумаки с креветками. Помимо этого, в меню есть и десерт «Дюшес в карамели» и другие.
Сообщается, что борщ с крабом стоит 1400 за 300 грамм. Тем временем уха из трех видов рыб такого же объема стоит 1200 рублей. Салат с командорским кальмаром и мидиями стоит 950 рублей за 155 грамм. А закуска из тихоокеанской сельди стоит 1100 рублей за 300 грамм. О стоимости блюд сообщили в VLADIVOSTOK1.RU.
Проведение Российско-корейских игр
Министр спорта России Михаил Дегтярев на форуме поделился о договоренностях с КНДР о проведении Российско-корейских игр. Сейчас договоренностях на стадии голосования.
«С КНДР мы договорились, Российско-корейские игры сейчас находятся в стадии согласования. Мы к этому открыты, ничего отменять мы не собираемся», — заявил Дегтярев. Его слова приводит Baza.
Греф заявил о стагнации в экономике
Глава Сбербанка Герман Греф констатировал стагнацию экономики в России. По его словам, продолжается ее охлаждение.
«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — заявил Греф. Его слова приводит РБК. Он также отметил, что к концу года ожидается понижение ключевой ставки до 14%.
Участие в Олимпийских играх 2028 года
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на ВЭФ заявил, что Россия планирует участвовать в Олимпийских играх 2028 года в США в полном составе. По его словам, изначально будет проводиться «отбор» на Олимпиаду через Спартакиаду в 2026 году.
«Проведем вторую летнюю Спартакиаду сильнейших спортсменов. В них примут участие девять тысяч наших атлетов. Это внутренние наши соревнования по отбору как раз на Олимпиаду. То есть мы начнем смотреть на Спартакиаде 2026 года всех кандидатов на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — заявил Дегтярев.
Захарова про ответ ЕС на атаку нефтепровода «Дружба»
Венгрия обратилась к Евросоюзу после нападения на нефтепровод «Дружба» со стороны ВСУ. В ответ они получили лишь сарказм и насмешки. Об этом рассказала глава МИД РФ Мария Захарова.
«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим, как бы солидарным, партнерам по объединению с просьбой о соответствующей реакции. Это те самые партнёры, которые вооружают киевский режим, а он использует это вооружение против Венгрии», — заявила Захарова. Ее слова приводят «Известия».
